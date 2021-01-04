Американские СМИ узнали о требовании Трампа к властям штата Джорджия пересчитать голоса выборщиков в его пользу

Вашингтон пост пишет, что действующий и никак не желающий уйти президент США в ходе часового телефонного разговора настаивал на том, чтобы секретарь штата Джорджия «нашел» достаточное количество голосов в его поддержку. Нью-Йорк таймс публикует аудиофайл беседы, а также ее текстовую расшифровку, где президент говорит; «Я просто хочу найти 11780 голосов… потому что мы выиграли». По информации журналистов, президент также пригрозил, что в противном случае власти штата будут привлечены к уголовной ответственности. По логике Трампа, продолжает газета, их бездействие подорвет шансы двух сенаторов-республиканцев, которые завтра участвуют во втором туре местных выборов в Сенат. CNN в этой связи уточняет, что в случае их победы, соотношение числа депутатов от демократов и республиканцев станет абсолютно равным, 50:50. Но при этом остается голос председателя верхней палаты, демократа-вице-президента Камалы Харрис, которая может проголосовать при таком равном распределении голосов, и тогда контроль над сенатом будет за Демпартией.

NBC News беспощадно жестко критикует отчаянные усилия Дональд Трампа сохранить за собой президентское кресло, называя господствующие сейчас в Белом доме настроения, цитата, «менталитетом бункера». Телеканал сравнивает предпринимаемые президентом шаги с действиями Адольфа Гитлера, укрывшегося от приближенных и своего народа в бетонном убежище, когда войска союзников приближались к Берлину весной 45-го, или с поступком Моаммара Каддафи, спрятавшегося в осажденной вооруженным народом крепости неподалеку от Триполи. Эн-би-си не исключает, что благодаря настойчивым призывам помилованного им экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, Трамп может объявить в стране военное положение или использовать армию как последнее для него средство удержания власти.

Напомним, что президент США уже предлагал использовать федеральные войска минувшим летом, чтобы положить конец беспорядкам после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при его задержании полицейскими.

Политолог Алексей Малашенко считает, что публикация телефонного разговора Дональда Трампа с госсекретарём Джорджии не изменит политическую ситуацию в США. Такое мнение он высказал в интервью «Эху». Он подчеркнул, что уходящий президент таким образом хочет лишний раз напомнить о себе.

По мнению Малашенко, эта публикация не будет иметь последствий для Трампа, реальность уголовного преследования очень мала.

Опубликованный телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарём Джорджии может обернуться для уходящего президента США уголовным делом. Такое мнение высказал политолог Станислав Белковский в эфире «Эха».

Белковский добавил, что в случае уголовного преследования Трамп мобилизирует своих сторонников, чтобы не сесть в тюрьму.