МВД Украины изучает версию о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета

Аудиозапись, на которой предположительно бывший глава КГБ обсуждает устранение политических оппонентов Лукашенко, ранее обнародовало европейское издание EUObserver.

Компромат на экс-главу белорусского Комитета госбезопасности передал Игорь Макар, бывший офицер антитеррористического подразделения белорусского МВД. На почти получасовом аудиофрагменте звучат три голоса – предположительно двоих неустановленных сотрудников КГБ и Вадима Зайцева, который на момент записи в 2012 году руководил спецслужбой.

Зайцеву предлагают обсудить варианты устранения беглых высокопоставленных офицеров, проживающих в Германии. В ответ силовик говорит, что убийства, будь то взрыв или пожар, должны выглядеть естественно. И вспоминает про журналиста Павла Шеремета, На записи звучит предложение «сделать закладку», чтобы ни рук, ни ног не смогли потом собрать. Президент Лукашенко якобы «ждет этих четких мероприятий». По данным Euobserver, за Шереметом следили, когда он жил в Москве. Говоря о финансировании подобных операций, Зайцев замечает, что президент сначала должен увидеть результат, упоминая при этом некий спецсчет и сумму в полтора миллиона долларов.

Подтвердить схожесть голоса на пленке с голосом Зайцева согласился знакомый с ним представитель разведки одной из стран НАТО. Эксперты, к которым обратилось бельгийское интернет-издание, отказались проводить фонетическое исследование из-за низкого качества материала.

Представленные журналистами документы и аудиозаписи уже поступили в распоряжении украинских следователей, которые пятый год ведут дело об убийстве Шеремета в центре Киева. Материалы интересны с точки зрения установления заказчиков и мотивов, сказал замглавы МВД Анатолий Геращенко. На судьбе троих предполагаемых исполнителей убийства – это военная медсестра, ветеран боевых действий в Донбассе и врач – новые данные не отразятся, добавили в ведомстве.

Год назад в интервью Алексею Венедиктову, Александр Лукашенко отрицал свою причастность к политическим убийства в Белоруссии. Тогда Лукашенко говорил, что шумиха вокруг политических убийств поднимается накануне выборов в республике.