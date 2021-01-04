Интерфакс: Россия переквалифицировала дело о сбитом Азербайджаном вертолете Ми-24 на более тяжкую статью

Теперь разбирательство будет вестись по статье об «умышленном убийстве».

Теперь фигурантам дела о сбитом российском вертолете — в случае, если они предстанут перед судом – будет грозить не до 7 лет колонии, а вплоть до пожизненного лишения свободы, сказал источник «Интерфакса». Ранее дело квалифицировали как «нарушение правил полетов, повлекшее смерть по неосторожности». Изменение статьи на «умышленное убийство» собеседник агентства объяснил, что прежде следователям надо было собрать доказательства по делу. При этом как долго будет вестись дальнейшее разбирательство, пока не ясно – как отмечается, подозреваемые находятся на территории другого государства.

Ударный вертолет Ми-24 с тремя российскими военными на борту был сбит в воздушном пространстве Армении в начале ноября. Тогда все еще велись боевые действия между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха. Однако в Минобороны России отмечали, что вертолет сопровождал колонну вблизи российской военной базы и был сбит вне зоны конфликта. Двое военнослужащих тогда погибли, еще один получил ранения.

Спустя несколько часов после трагического инцидента Азербайджан признал свою ответственность за случившееся, утверждая, что случайно сбил российский вертолет. Власти республики говорил о готовности выплатить компенсацию. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле положительно восприняли реакцию Баку.

Официально сведения о переквалификации дела о сбитом российском вертолете на статью об умышленном убийстве в Кремле пока не комментировали.

В день, когда Ми-24 был сбит Азербайджаном, было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.