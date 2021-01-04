РПЦ не собирается закрывать храмы до тех пор, пока не поступит соответствующее распоряжение от властей

Об этом ранее сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Тем не менее, РПЦ рекомендует пожилым людям не посещать Рождественские богослужения, а поучаствовать в них в режиме онлайн.
Эта рекомендация церковной администрации вызывает одобрение, мера является необходимой. Такое мнение в эфире «Эха» высказал богослов Андрей Кураев.
Андрей Кураев также отметил, что РПЦ ведет себя образцово прозрачно, говоря о распространении коронавируса среди церковнослужителей.