Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали. Медики диагностировали у него коронавирус

Скорая доставила Олега Басилашвили в 40-ю больницу Курортного района Петербурга. У 86-летнего актера диагностировали коронавирус. Агентство Интерфакс со ссылкой на его дочь Екатерину уточняет, что состояние Басилашвили нормальное цитирую «никаких ужасных поражений нет» конец цитаты. В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра Татьяну Архипову сообщает, что также госпитализирована и жена актера. Они оба находятся в обычной палате, не в реанимации. Олег Басилашвили известен по ролям в фильмах «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и многих других.

Кроме того, он уже более шестидесяти лет является одним из ведущих актеров БДТ. Напомню, в конце декабря в Петербурге также с коронавирусом госпитализировали народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Она сейчас находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильное.



Сегодня же Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки.