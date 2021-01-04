Большая часть стран — членов ОПЕК+ выступили за продление нынешних уровней добычи нефти на февраль

Они считают ненужным увеличивать добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. При этом он отметил, что у России на этот счет другая позиция. Тем временем, цены на нефть эталонных марок снова пошли вверх в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи. Стоимость мартовских фьючерсов

на марку Brent составляет почти 52,5 доллара за баррель, WTI на февраль торгуется около 50 долларов за баррель.