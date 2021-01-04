Глава регионального МЧС Крыма Сергей Шахов скончался в ковидном госпитале

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Шахов возглавлял региональное МЧС с 2014 года. С 2011 руководил спасательным ведомством Украины в Крыму. Минувшим летом ему исполнилось 65 лет.
2021-01-04T17:32:24+03:00
2021-01-04T17:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 04 января 2021
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