Дело о сбитом Азербайджаном российском вертолете Ми-24 будут расследовать по более тяжкой статье

Российские военные следователи переквалифицировали ее с «нарушения правил полетов, повлекшее смерть по неосторожности» на «умышленное убийство».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он уточнил, что в первом случае предусмотрено наказание на срок до семи лет лишения свободы, во втором — вплоть до пожизненного.

Вертолет российских военных сбили на границе Армении и Азербайджана 9 ноября в разгар карабахского конфликта. Вину за произошедшее взял на себя Баку, заявив, что это была ошибка. В тот же день было подписано трехстороннее соглашение лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.