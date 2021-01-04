Дональд Трамп и Джозеф Байден сегодня проведут митинги со своими сторонниками в штате Джорджия

Это произойдет в преддверии второго тура выборов в Сенат. Важность участия в голосовании ранее отметил бывший Президент США Барак Обама.

«Мы можем взять пандемию под контроль, перезапустить экономику, отстоять нашу систему здравоохранения и нашу планету для грядущих поколений. НО вам нужно проголосовать. Джорджия, давай покажем, на что мы способны. Распланируйте свой день так, чтобы успеть проголосовать, и возьмите с собой друзей и членов семьи».

Победа в этом штате критически важна для демократов. Для приобретения большинства в Верхней палате Конгресса им необходимо, чтобы оба сенатора от Джорджии были представителями их партии.