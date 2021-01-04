Путин поручил ввести сертификаты для привитых от коронавируса

Они, по словам главы государства, должны быть признаны международным сообществом.

В первую очередь, как считает Путин, сертификаты для получивших вакцины от коронавируса могут понадобиться для выезда россиян за рубеж. Это следует из списка поручений президента. Там говорится, что свои предложения правительство должно представить до 20 января. При этом как именно сертификаты для привитых россиян получат международное признание, пока не ясно.

Тема введения документов, позволяющих снять коронавирусные ограничения с тех, кто получил вакцину, обсуждалась еще в середине декабря в ходе пресс-конференции Путина. Тогда президент говорил, что считает возможным детально обсудить эту тему. Введение сертификатов накануне не исключал и Роспотребнадзор, поясняя при этом, что пока не ясно, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса после вакцинации.

Между тем власти Москвы ранее уже пообещали привившимся от коронавируса студентам и пожилым людям разблокировать социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте.

В России в настоящий момент зарегистрированы две вакцины от коронавируса, разработанные центром имени Гамалеи и центром «Вектор». В Минздраве утверждают, что прививку получили уже 800 тысяч человек.