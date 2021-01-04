Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Как передают британские СМИ, решение было мотивировано опасениями за его психическое здоровье и риск самоубийства. По мнению судьи, изоляция, в которой Ассанж окажется в США, может подействовать на него «угнетающе».

Американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности намерена в установленный двухнедельный срок подать апелляцию на это решение. Защита в свою очередь попросит отпустить его под залог. Суд рассмотрит это ходатайство 6 января. Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис считает, что на сегодняшний день решение суда можно назвать хорошим, но необходимо добиться его полного освобождения.

В США 49-летнего журналиста обвиняют в шпионаже и взломе компьютеров в США. В случае экстрадиции основатель WikiLeaks может быть приговорен к сроку до 175 лет заключения.