Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Сотникова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар»

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Протяженность спецучастка составила 457 км. Сотников преодолел дистанцию за 4 часа 37 минут 44 секунды. Второе время показал его соотечественник и партнер по команде Айрат Мардеев, третьим стал белорус Сергей Вязович на МАЗе. Россиянин Антон Шибалов из «Камаз-мастер» занял шестое место, Андрей Каргинов — 11-е. В общем зачете тройку лидеров составляют Сотников, Вязович и Шибалов.

Третий этап пройдет завтра, длина спецучастка составит 403 км.