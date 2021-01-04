В Белграде задержаны двое подозреваемых в осквернении Вечного огня, посвященного советским и югославским воинам-освободителям. Об этом сообщила в пресс-служба МВД. Глава ведомства сказал, что поражен тем фактом, что совершившие это очень молоды. Он призвал спросить себя, что необходимо сделать, чтобы зло фашизма не отравило больше ни одной юной души. По данным министерства внутренних дел, гражданин 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что в ночь на 30 декабря залили недавно открытый в мемориальном комплексе памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда». Президент Александр Вучич сказал, что снова зажечь пламя удастся лишь 6 января. Молодых людей также подозревают в том, что ранее они расписали граффити другой памятник.