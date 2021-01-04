В работе мессенджера Telegram наблюдаются проблемы по всему миру

Они начались после 15 часов по московскому времени. Как сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, на сбои пожаловались свыше 10 тысяч пользователей.
2021-01-04T16:32:35+03:00
2021-01-04T16:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 04 января 2021
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