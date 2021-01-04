Исследователь криптовалют: Снижение стоимости биткоина серьезной опасности не несет

Биткоин за сегодняшний день потерял около 15% стоимости. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов, это снижение совершенно некритично, это лишь проявление нормальной коррекции.

«На самом деле это совершенно не критично (падение). Условно мы все еще стоим в самом начале пути развития этого рынка. Этот рынок довольно еще молод и волатилен, несмотря на все эти признаки взросления. Постоянного роста без откатов не бывает, и в любом случае подобные коррекции будут происходить. Глобально на те фундаментальные факторы, которыми являются основная криптовалюта, они не влияют ни коим образом. Такие скачки на 10-15% в порядке вещей», — сказал эксперт.

Со временем, добавил Д.Смирнов, подобные колебания будут сглаживаться и снижаться по мере притока все нового капитала, и по мере роста интереса к рынку. «Но на текущий момент бесконечного роста без коррекции не будет, и вполне может быть это и есть коррекция», — пояснил он.

По словам Дениса Смирнова, биткоин нельзя рассматривать как краткосрочный инвестиционный актив, иначе держатели этой валюты могут потерять.

«Ни в коем случае нельзя рассматривать биткоин в качестве краткосрочного актива, потому что подобные просадки могут сыграть злую шутку с незадачливыми инвесторами. Но в долгосрочной перспективе те фундаментальные факторы, которые присуще основной криптовалюте, они будут играть свою роль», — заключил он.