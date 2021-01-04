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16:05, 04 января 2021

Дело о сбитом Азербайджаном российском вертолете Ми-24 будут расследовать по более тяжкой статье

Об этом сообщают источники агентства «Интерфакс», знакомые с ходом следствия.

Вертолет российских военных сбили на границе с Азербайджаном 9 ноября в разгар карабахского конфликта. Баку почти сразу признал вину в происшествии, заявив, что пуск ракеты из ПЗРК произошел по ошибке. Республиканская прокуратура завела уголовное дело, допросила военнослужащих, осмотрела пусковую установку и изъяла документы. Официальные власти пообещали выплатить компенсации в связи с гибелью двух пилотов, ранением одного члена экипажа и потерей боевой машины.

Расследованием занялись и в Москве. Дело завели по статье о нарушении правил полетов, которое привело к смерти по неосторожности. Однако сейчас спустя два месяца его переквалифицировали на более тяжкую статью об умышленном убийстве двух и более лиц. Анонимный собеседник «Интерфакса» связал такое развитие событий со сбором достаточных материалов. Дело ведут российские военные следователи на базе в армянском Гюмри.

Официальных данных о ходе следствия не поступало. В Баку на появившиеся сообщения не отреагировали.



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