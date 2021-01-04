Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по утверждениям бельгийской прессы, планировал политические убийства в Германии и России. Их жертвами, согласно расследованию, должны были стать бывшие высокопоставленные чиновники, а также журналист Павел Шеремет.

Поводом для новых обвинений в адрес белорусского лидера стали аудиозаписи разговоров 2012 года, на которых предположительно есть голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева, пишет брюссельское интернет-издание EUObserver. По его данным, предполагаемыми жертвами должны были стать экс-начальник СИЗО №1 в Минске Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач и экс-начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин. Они в то время, как отмечается, могли находиться в Германии.

Голос, похожий на тогдашнего главу КГБ Вадима Зайцева, утверждается в расследовании, говорит, что убийства бывших чиновников поручил провести лично Лукашенко, на что он якобы перевел более 1,5 млн долларов. При этом отмечается, что операция должна пройти бесследно, чтобы не возникло подозрений. Также человек, которого называют главой белорусского КГБ, обсуждает на записи убийство журналиста Павла Шеремета с применением бомбы – его деятельность участники диалога называют проблемной для белорусских властей.

Материалы журналистам передал экс-заместитель командира белорусского антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар. Он утверждает, что готов подтвердить все сведения в суде. При этом эксперты отмечают, что подлинность аудиозаписей окончательно подтвердить пока не удается, хотя очевидных следов монтажа, по их словам, в материалах нет.

Фигурирующий в расследовании экс-начальник минского СИЗО №1 в Минске Олег Алкаев утверждает, что полиция Берлина действительно предупреждала о планах его устранения. Он объясняет это тем, что является ключевым свидетелем исчезновения известных белорусских политиков, передает белорусская служба Радио Свобода. В Минске расследование пока не прокомментировали.