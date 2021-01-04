Прощание и похороны сценариста Олега Данилова пройдут 7 января в Санкт-Петербурге

Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, прощание начнется в 12.00 на еврейском кладбище.

«Прощание с Олегом Даниловым будет 7 января в Петербурге в 12.00. Прощание и похороны пройдут на еврейском кладбище по адресу: проспект Александровской Фермы, дом 14», — сказал режиссер.

Сценарист и драматург Олег Данилов умер на 72 году жизни 1 января. Он находился в одной из минских больниц с коронавирусом.