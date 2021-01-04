Об этом стало известно через адвокатов Ассанжа, которые получили соответствующие заверения из Соединенных Штатов.
Напомним, — сегодня суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа, аргументируя это угрозой его жизни и здоровью, в том числе психическому.
Что касается решения по поводу освобождения Ассанжа под залог, на чем настаивает защита, то оно, по словам судьи, будет принято в среду.
Американская прокуратура подаст апелляцию на решение Лондонского суда об отказе в экстрадиции Ассанжа в США
Об этом стало известно через адвокатов Ассанжа, которые получили соответствующие заверения из Соединенных Штатов.