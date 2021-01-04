«Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, получила подряд на обслуживание Керченского моста на 204 млн рублей

Об этом сообщает интернет-ресурс «МБХ медиа», ссылаясь на портал госзакупок.
По этой информации, «Мостотрест» был единственным участником этого тендера.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает интернет-ресурс «МБХ медиа», ссылаясь на портал госзакупок.
По этой информации, «Мостотрест» был единственным участником этого тендера.
Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)