Губернатор Забайкалья Александр Осипов госпитализирован с коронавирусом

На время лечения губернатора исполнять его обязанности назначен первый зампред правительства края Андрей Кефер.
Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести.
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На время лечения губернатора исполнять его обязанности назначен первый зампред правительства края Андрей Кефер.
Состояние Осипова оценивается как средней степени тяжести.
Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…
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