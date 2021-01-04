Биткоин приостановил падение

Сейчас он находится на уровне 29,5 тысяч долларов. В течение дня котировки опускались до 28,5 тысяч.
Рекорд был зафиксирован два дня назад — тогда самая известная криптовалюта оценивалась почти в 35 тысяч долларов.
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Сейчас он находится на уровне 29,5 тысяч долларов. В течение дня котировки опускались до 28,5 тысяч.
Рекорд был зафиксирован два дня назад — тогда самая известная криптовалюта оценивалась почти в 35 тысяч долларов.
Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц» Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей…
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