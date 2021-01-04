Дональд Трамп потребовал от властей штата Джорджия найти недостающие голоса

Аудиозапись телефонного разговора опубликовала на своем сайте газета The Washington Post. Диалог действующего президента с госсекретарем Джорджии Бредом Раффенспергером состоялся в минувшую субботу и продлился около часа.

Трамп не скрывал своего раздражения, переходил от лести к угрозам и обратно, повторял, что не признает свое поражение на выборах в штате, заявлял об участии в голосовании умерших и использовании фальшивых бюллетеней.

Трамп также связал нежелание руководства штата помочь ему со слабыми перспективами двух сенаторов-республикацнев, которые сегодня участвуют во втором туре выборов в Сенат США.

Раффенспергер, по данным The Washington Post, настаивали на отсутствии нарушения в ходе выборов и правдивости результатов. Трамп в своем «Твиттере» по сути подтвердил, что разговор состоялся. Его собеседник в ответе президенту назвал утверждения о нарушениях на региональных выборах неправдой.

Как напоминает Forbes, голоса в Джорджии уже трижды пересчитывались и указывали на победу Джо Байдена, который получил от штата 16 голосов выборщиков. Опрошенные The New York Times юристы полагают, что Трамп за давление и угрозы могут даже наказать по законам Джорджия.

В среду итоги президентских выборов должен будет утвердить Конгресс США.

Публикацию The Washington Post уже прокомментировали политические оппоненты Дональда Трампа. Избранная вице-президент США Камала Харрис, выступая на митинге сторонников Демократической партии в штате Джорджия, обвинила действующего главу государства в злоупотреблении полномочиями. При этом пока Харрис не стала говорить о возможных последствиях для Трампа.

Джорджия на выборах была одним из ключевых штатов, от результатов голосования в котором зависел общий исход выборов. Трамп отказывается признать свое поражение. Его юристы подали несколько десятков исков, однако большинство жалоб было отклонено.

В середине декабря коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена. За него отдали 306 голосов против 232-х у Трампа.

Опубликованный телефонный разговор Дональда Трампа с госсекретарём Джорджии может обернуться для уходящего президента США уголовным делом. Такое мнение высказал политолог Станислав Белковский в эфире «Эха Москвы».

Белковский добавил, что в случае уголовного преследования Трамп мобилизирует своих сторонников, чтобы не сесть в тюрьму.

Эта публикация разговора не изменит политическую ситуацию в стране. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Алексей Малашенко.

По его словам, Дональд Трамп прекрасно понимает, что шансов опять стать президентом не получится. «Но остаться на поляне он очень хочет, и он цепляется за любые возможности. И политическую ситуацию это не изменит, но он останется в этом политическом пространстве пока», — сказал он.

Малашенко подчеркнул, что уходящий президент таким образом хочет лишний раз напомнить о себе.

«Надо учесть, что с точки зрения интриги, это ход достаточно красивый, о нем опять начнут говорить, его опять будут вспоминать. Это повод напомнить о себе. тут прежде всего — театр, если хотите, эмоции, на которые Трамп всегда горазд», — отметил он.

По мнению Малашенко, эта публикация не будет иметь последствий для Трампа, реальность уголовного преследования очень мала.