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14:02, 04 января 2021

Лондонский суд постановил, что Джулиан Ассанж не может быть экстрадирован в США из-за угрозы его жизни и здоровью

фото: Jack Taylor / Getty Images
фото: Jack Taylor / Getty Images

Такое решение огласила в понедельник судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер. Под ее председательством это дело рассматривалось в Центральном уголовном суде Лондоне Олд-Бейли, сообщает ТАСС.

Судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче.

Американский Минюст выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ассанжу, в частности инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации.

У стороны обвинения будет возможность подать апелляцию на это решение, что означает что дело 49-летнего основателя WikiLeaks далеко от завершения и может продлиться еще годы.

Еще в самом начале преследования Ассанж требовал от Вашингтона прекратить дело Wikileaks и остановить гонения на прессу по всему миру. Адвокат Ассанжа ранее утверждала, что Дональд Трамп предлагал помиловать фигуранта расследования в обмен на раскрытие его источников. Однако в Белом доме эту информацию отвергали.



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