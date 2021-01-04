Актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге

О госпитализации артиста сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на источник в БДТ Санкт-Петербурга, отмечая при этом, что Басилашвили, у которого диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться.

Эту информацию 78.ru подтвердила его дочь Ксения: «Да, у него нормальное состояние. Никакой катастрофы нет», — отметила она. По предварительным данным, COVID-19 также обнаружили у супруги и дочери артиста.

В настоящее время актер с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.