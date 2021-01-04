Массовое снятие молодых спортсменов с соревнований по биатлону «Ижевская винтовка» привлекло внимание РУСАДА

Российское антидопинговое агентство объявило о начале расследования. Информация о том, что на соревнования приедут допинг-офицеры вызвало панику среди участников. На спринтерские гонки в общей сложности не вышли 33 спортсмена — 12 девушек и 21 юноша.

Наибольшее представительство в этих списках было у биатлонистов из Ханты-Мансийска и Тюмени. Внимание на этот интересный факт обратил призер чемпионатов мира по лыжам Николай Панкратов, который связал эти события с четырехлетней дисквалификацией 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой.

РУСАДА начала расследование этого дела, запустив комплекс стандартных процедур, среди которых есть и целевое тестирование определенных групп спортсменов. Детали не раскрываются, чтобы не помешать ходу и достоверности операции — заявила «РИА Новостям» Мария Маркова — начальник отдела РУСАДА по коммуникациям. В Союзе биатлонистов России пока на эту информацию не отреагировали.

Членство Союза биатлонистов России в международной федерации в настоящее время приостановлено из-за допингового скандала. При этом, наши спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях под российским флагом.