EUobserver: Александр Лукашенко мог планировать политические убийства за границей

В качестве доказательства сайт приводит 24-минутный отрывок аудиозаписи, сделанной в 2012 году.

Как утверждается, голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву, тогда главе комитета Госбезопасности Белоруссии, и представителям подразделения спецназа «Альфа».

Предполагаемыми жертвами должны были стать бывший начальник СИЗО в Минске, экс-командир бригады спецназа и бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией МВД, которые в то время могли находится в Германии.

На встрече речь шла и о тележурналисте белорусского происхождения Павле Шеремете. Он погиб в 2016 году в результате подрыва автомобиля в центре Киева. Следователи назвали подозреваемых по делу лишь 3 года спустя.