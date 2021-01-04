Петербург впервые обогнал Москву по количеству суточных заражения коронавирусом

В Северной столице, по официальным данным, выявлено почти четыре тысячи новых случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, согласно информации оперативного штаба, в Петербурге зарегистрировано 3657 новых случаев заболевания коронавирусом. Это больше, чем во всех других городах России.

В Москве, к примеру, зафиксировали на 66 инфицированных меньше. За весь период пандемии, в Северной столице официально подтвердили диагноз COVID-19 более чем у 257 тысяч человек, из них скончались 8 тысяч пациентов.

При это в период новогодних праздников значительно сократилось количество проводимых тестов — если до конца прошлого года ежедневно обследовали примерно по 35 тысяч граждан, то за последние сутки всего около 11 тысяч.

Всего за минувшие сутки в России чуть более 23 тысяч новых случаев.