Цена барреля нефти Brent впервые с прошлой весны превысила $53

Это следует из данных лондонской биржи IСЕ, впервые открывшейся в этом году.
На фоне подорожания углеводородов исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Также укрепляется рубль.
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Это следует из данных лондонской биржи IСЕ, впервые открывшейся в этом году.
На фоне подорожания углеводородов исторический максимум обновил индекс Мосбиржи. Также укрепляется рубль.
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