Таратута: Просьба Трампа пересчитать голоса не является «доказательством его криминальных намерений»

Действующий президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с секретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» американист Михаил Таратута, эта просьба не является криминалом.

«Я не вижу никакого криминала в том, что Трамп говорит о голосах. Он не имеет в виду фальсификаций, а он подразумевает точный подсчет голосов.

Здесь криминала нет», — сказал он.

По мнению Таратуты, этот разговор может быть «очередным ударом по его репутации, ударом по республиканской партии в целом».

«Противники Трампа все время обвиняют его в чем угодно, и обвинять будут еще очень долго, но это не есть доказательство его криминальных намерений», — отметил он.

Согласно опубликованной газетой The Washington Post расшифровке записи, в разговоре также участвовал юрисконсульт чиновника Райан Джермени. В ходе этого разговора Трамп заявил о желании «найти 11 780 голосов», поскольку «они выиграли штат».

В ходе выборной кампании результаты голосов в Джорджии были пересчитаны три раза, подтверждающие победу демократа Джо Байдена, который получил 16 голосов выборщиков от штата.