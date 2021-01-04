Церковь Греции сегодня соберет Синод, чтобы обсудить предстоящие праздники в условиях карантина

После Нового года власти страны из-за распространения эпидемии ужесточили ограничения — закрыты школы, рестораны, курорты, запрещено перемещаться между регионами.

Представители Элладской православной церкви сегодня проведут заседание в режиме видеоконференции для обсуждения решения правительства о закрытии церквей на ближайшие дни.

Проводить богослужения с участием верующих нельзя будет даже 6 января — в этот день Греция отмечает один из основных православных праздников — Крещение. Отменяется традиционное освящение воды.

В церкви необходимости в принятии таких мер не видят. Там отмечают, что в декабре во время празднования Рождества в тысячах греческих храмов удалось соблюдать все предписанные санитарные меры для ограничения распространения коронавируса.

В Греции церковь с самого начала эпидемии пыталась противостоять ограничениям. Там заявляли, что коронавирус не может передаваться через используемые в богослужениях вино и воду.

В начале зимы Церковь заявила мирный протест против закрытия храмов и запрета паломничества. На этот раз строгий карантин продлили в стране по меньшей мере до 11 января.

В Греции за все время эпидемии заразились более 130 тысяч человек.