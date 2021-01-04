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11:07, 04 января 2021

Дело о сбитом российском вертолёте МИ-24 будет расследоваться по статье «Умышленное убийство двух и более лиц»

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Первоначально инцидент в небе над границей между Арменией и Азербайджаном, в результате которого погибли два российских летчика, трактовали как нарушение правил полетов, которое повлекло за собой смерть людей, однако по мере изучения фактов, статью изменили на более тяжелую.

Об этом «Интерфаксу» рассказал информированный источник. Мера ответственности за умышленное убийство предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения, тогда как в первом случае — на срок до 7 лет.

Источник заметил, что сперва дело квалифицируется по статье, обычной для таких происшествий и только потом, после изучения собранных доказательств она может быть изменена, что и произошло в данном случае. Пока о том, насколько затянется следствие говорить рано, поскольку подозреваемые находятся на территории другого государства.

Напомним, что Азербайджан признал свою вину в гибели российского вертолета, а президент страны Ильхам Алиев принес официальные извинения, однако в Азербайджане считают произошедшее случайностью.



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