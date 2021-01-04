США оставят авианосец «Нимиц» на Ближнем Востоке из-за угроз со стороны Ирана

Об этом заявили в американском Минобороны. Заместитель главы ведомства Крис Миллер сказал, что официальные лица Исламской республики высказывали угрозы в адрес Дональда Трампа и других представителей руководства США, но конкретных примеров не привел.

Телеканал CNN утверждает, что военно-морские силы Ирана в последнее время повысили уровень своей боеготовности в Персидском заливе. Израильские СМИ пишут, что Израиль и Саудовская Аравия провоцируют Трампа нанести удар по ядерным объектам Ирана до того, как он передаст полномочия Джо Байдену.