Во Владимирской области на площади больше полутора тысяч квадратных метров горит жилой дом

Сейчас огонь удалось локализовать. На месте продолжаются спасательные работы, — сказала начальник пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.
Из дома эвакуировали 24 человека, — добавила Мищенко.
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Сейчас огонь удалось локализовать. На месте продолжаются спасательные работы, — сказала начальник пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.
Из дома эвакуировали 24 человека, — добавила Мищенко.
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