Россиянам все труднее платить по долгам: за 4 года количество дел, по которым их взыскивают увеличилось на четверть

Федеральная служба судебных приставов сообщает о том, что количество исполнительных документов с 2016 года постоянно растет. Если 4 года назад в производстве находился почти 91 миллион дел, то за 11 месяцев этого года их стало почти 104 миллиона.

Как заявил РИА Новостям глава Службы полковник Дмитрий Желудков в наибольшей степени неаккуратны в отношении своих обязательств жители Москвы, Подмосковья и Краснодарского Края.

Ранее сообщалось, что только за 10 месяцев этого года общая задолженность россиян перед банками составляла 2 триллиона и 400 миллиардов рублей. При этом добиться возврата удалось далеко не по всем делам. Значительная часть была прекращена из-за невозможности получить деньги. В этом году 4 миллиона россиян из-за долгов не смогли выехать за границу.

А вот за нарушения правил дорожного движения россияне стали платить меньше — на 700 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Всего же невнимательность на дорогах обошлась гражданам страны почти в 13 миллиардов рублей.