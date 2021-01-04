Камала Харрис обвинила Дональда Трампа в злоупотреблении полномочиями и давлении на секретаря штата Джорджия

Избранная вице-президент обратила на это внимание своих сторонников в ходе митинга. Однако пока она не стала говорить о возможных последствиях для главы Белого дома.

Речь идет о фрагменте телефонного разговора, который ранее опубликовала газета The Washington Post. Как утверждается, на этой записи Трамп требует от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в свою пользу.

Сам Трамп появление записи не комментировал. Сегодня действующий президент должен выступить на митинге своих сторонников в Джорджии. Пресс-служба Белого дома анонсировала это мероприятие как победный митинг, не уточнив, о какой победе идет речь.