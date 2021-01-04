Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не будет оспаривать наказание за расистские высказывания

Срок подачи апелляции истекает сегодня. Кавани был дисквалифицирован за личную переписку. Обращаясь к своему другу в «Инстаграме», он назвал его «негрито». Однокоренные с этим слова употреблять сейчас в Англии чревато.

Это стало предметом разбирательства в Футбольной ассоциации и Кавани наказали пропуском трех матчей и штрафом в 100 тысяч фунтов. Он пытался уверить аритров в том, что в Южной Америке вообще и его стране Уругвае в частности это слово не считается оскорбительным, более того, скорее ласковым, но это не помогло.

Кавани извинился и заявил, что не приемлет расизм, а затем и его клуб в знак солидарности с антирасистской кампанией, предпочел отказаться от подачи апелляции, так что решение скорее всего останется в силе. Вместе с тем, клуб попросил Футбольную ассоциацию, сделать заявление, в котором бы говорилось о том, что Кавани не является расистом и не хотел никого оскорбить.

Эдинсон Кавани получил минимальное наказание. В 2011 году его соотечественник Кавани Луис Суарес был дисквалифицирован на 8 матчей за подобные высказывания.