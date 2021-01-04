Акционеры автоконцернов Fiat Chrysler Automobiles и Groupe PSA проведут голосование по вопросу объединения

Если акционеры одобрят это решение, то уже в конце первого квартала текущего года должен будет появиться новый автомобильный концерн, который займёт третье место в мире по объёмам выручки и четвёртое по величине.

Называться он будет Stellantis, а его общая капитализация, как сообщало агентство Bloomberg составит примерно 42 миллиарда долларов.

Предполагается, что слияние произойдет на равных условиях. В новом совете директоров будет пять человек от французской PSA, и пять от итало-американской Fiat Chrysler. Ценные бумаги также планируют распределить между акционерами 50 на 50 процентов.

Ранее агентство РБК писало, что в результате слияния французский автопроизводитель получит доступ к рынкам Северной и Южной Америки, а их коллеги из-за океана расширят своё присутствие в Европе.

В прошлом году Fiat Chrysler предлагала на тех же условиях объединиться и с французским концерном Renault, но после долгих переговоров сделка сорвалась.

По мнению автомобильного эксперта Сергея Асланяна, благодаря этой сделке китайцы выходят не только на мировую арену автопрома, они приобретают дилерские сети по всему миру. Как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» слияние корпораций вполне в духе времени.

«В этой сделке выгодоприобретателем будет китайский Dongfeng. Несколько лет назад эти чрезвычайно наглые и безапелляционные из Dongfeng, а это государственная корпорация, купили 14% Peugeot Citroën. Эти 14% для всего человечества очень скромная доля, дающая право тихонечко присутствовать и изредка задавать вопросы. Dongfeng вошел китайским сапогом, пнул всех, дал под ребра, быстро произвел перестановки, выгнал генерального директора Филиппа Варена, поставил своего Карлоса Тавареса, и начал диктовать, что делать», — сказал он.

«У PSA появились деньги и возможность приобретать «увядающий и оставшийся без руля Fiat Chrysler. Fiat Chrysler сами по себе, конечно, не выплывут, он и не очень умеют делать автомобили, у них в последнее время пицца лучше получалась. И они не очень знают вообще, как в автомобильном бизнесе существовать без твердой руки. А твердая рука будет китайская, завернутая в очень элегантный французский пакетик, напоминающий перчатку для пощечин. И через какое-то время это все хозяйство станет полностью китайским, и они тем самым выходят не просто на мировую арену, они все это маточное стадо используют по прямому назначению, имея теперь дилерские сети по всей планете Земля. И вот они точно знают, что делать, но в ближайшее время не скажут», — отметил Асланян.