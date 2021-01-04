Поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого траулера «Онега» официально завершены

Активная фаза поисков прекратилась еще 30 декабря, однако на месте крушения продолжали оставаться несколько кораблей. «Антаису» и «Капелану», по сообщению Росморечфлота, которое цитирует РИА Новости дали возможность покинуть квадрат.

До особого распоряжения в нем находится судно Микула. Судьба 17 моряков остается неизвестной. Двоих — боцмана и штурмана удалось спасти в первый же день после крушения «Онеги». Они подтвердили гибель еще одного моряка, которого по из словам унесло в открытое море.

Остальные могли просто не успеть выбраться на палубу и уйти на дно вместе с судном, которое затонуло в результате обледенения и сейчас находится на глубине 130 метров недалеко от Новой Земли. Семьи моряков получили материальную помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации морских и речных судов.