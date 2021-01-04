Z Архив новостей новости
5 1 6 505
09:04, 04 января 2021

Поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого траулера «Онега» официально завершены

фото: Федосеев Лев / ТАСС
фото: Федосеев Лев / ТАСС

Активная фаза поисков прекратилась еще 30 декабря, однако на месте крушения продолжали оставаться несколько кораблей. «Антаису» и «Капелану», по сообщению Росморечфлота, которое цитирует РИА Новости дали возможность покинуть квадрат.

До особого распоряжения в нем находится судно Микула. Судьба 17 моряков остается неизвестной. Двоих — боцмана и штурмана удалось спасти в первый же день после крушения «Онеги». Они подтвердили гибель еще одного моряка, которого по из словам унесло в открытое море.

Остальные могли просто не успеть выбраться на палубу и уйти на дно вместе с судном, которое затонуло в результате обледенения и сейчас находится на глубине 130 метров недалеко от Новой Земли. Семьи моряков получили материальную помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации морских и речных судов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 210 6 5349 31.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 253 6 19103 28.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 114 6 8567 01.01
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3038181

5 41 6 5554 03.01
#слушать 49:19 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 380 6 71546 28.12
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Горит сарай, гори и хата Соболь не нуждается в нашем прощении. Эти люди идут совсем другой дорогой. Они стоят под ударом, потому что у них есть личный враг, который вместе со своим государством их уничтожает…

5 99 6 64795 28.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Погиб полицейский В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного…

5 42 6 10891 28.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 92 6 17401 28.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 567 6 91690 02.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 42 6 8840 28.12
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 222 6 40507 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 365 6 71797 29.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 7909 31.12
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так? Тогда получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие…

5 120 6 26013 29.12
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ До свидания, 2020 год! До свидания, 2020 год! Неужели 2020 год действительно самый плохой в истории, как сегодня уже начали писать? Даже поверхностный взгляд на историю ХХ века показывает, что бывали годы НАМНОГО хуже…

5 35 6 7922 02.01
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Welcome to the club Метка «иностранный агент» сегодня безошибочно означает не-принадлежность к правящим ворам и убийцам, не правда ли? Это очень немало, я считаю. Я нашиваю эту метку…

5 256 6 62364 30.12

Популярное за неделю

Новости

фото: Carolyn Kaster / AP Дональд Трамп требовал от администрации штата Джорджия изменить результаты выборов в свою пользу Выдержки из часового разговора действующего президента США с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером опубликовала газета The Washington Post…

5 18 6 2410
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 98931 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2889 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 162 6 350689 31.12
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 90 6 68583 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8931628
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4751768

Сегодня в эфире