В администрации Петербурга ожидают три новых подъема заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников

Город лидирует по смертности от коронавируса.

Смольный готовится к подъему заболеваемости после Нового года, Рождества и окончаниях нерабочих дней. Такие слова вице-губернатора Евгения Елина приводит издание «Фонтанка.ру». При этом в Петербурге снизилось количество госпитализаций и стало больше свободных коронавирусных коек. Снизилось и число тестов, но при этом практически неизменным осталось суточное число новых заболевших. Напомним, согласно математической модели распространения COVID-19, которую создали ученые из СПбГУ, пик болеющих коронавирусом должен был случиться в конце декабря. Однако исследователи из Политехнического университета предсказывают, что это произойдет в следующем месяце. Они ожидают примерно 148 тысяч активных больных. Сейчас их в Петербурге больше 92 тысяч, примерно 2% от всего населения города.

По официальным данным, по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения Петербург входит в первую десятку.