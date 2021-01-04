В Лондоне сегодня огласят решение по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

В Соединенных Штатах против него выдвинуто 18 уголовных обвинений.

Вердикт суда 49-летний Ассанж дожидается в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Здесь он находится с апреля прошлого года, когда посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище. Там он скрывался в течение семи лет. Судье предстоит решить, выдавать ли Ассанжа США, где тому в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. В ходе судебного разбирательства адвокаты основателя WikiLeaks пытались доказать, что экстрадиция их подзащитного политически мотивирована.

Защита Ассанжа заявляла, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование в обмен на сведения об источнике хакерской атаки на серверы Национального комитета Демократической партии в 2016-м году. Даже если суд даст санкцию на выдачу Ассанжа США, у него остается возможность оспорить решение, и разбирательство может затянуться на многие годы.

Ранее в ООН призвали британские власти немедленно освободить Ассанжа из тюрьмы.