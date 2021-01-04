Дональд Трамп требовал от администрации штата Джорджия изменить результаты выборов в свою пользу

Выдержки из часового разговора действующего президента США с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером опубликовала газета The Washington Post. В нем глава Белого дома добивается, чтобы ему добавили необходимые голоса для победы в штате.

Трамп настаивает, что результаты, согласно которым впервые за почти 30 лет в Джорджии победил кандидат от демократов, были сфальсифицированы, но не приводит каких-либо доказательств. При этом он доходил до угроз, отмечает газета. Раффенспергер, который, как и Трамп, является членом Республиканской партии, отвечал, что у президента неверная информация. Сам Дональд Трамп ранее подтверждал факт разговора с госсекретарем Джорджии.

Избранный вице-президент США Камала Харрис обвинила действующего главу государства в злоупотреблении полномочиями. Запись разговора Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером является возгласом отчаяния, сказала Харрис на митинге сторонников демократов в Джорджии.