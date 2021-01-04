США оставляют на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

Решение принято из-за угроз Ирана, сказал исполняющий обязанности министра обороны страны Кристофер Миллер. Накануне представители Корпуса Стражей Исламской революции в Иране предупредили, что будут предпринимать действия против баз США и против арабских стран, где находятся эти объекты, если в регионе разразится военный конфликт. «Нимиц» сейчас остается единственным американским авианосцем на Ближнем Востоке.
2021-01-04T06:35:59+03:00
2021-01-04T06:35:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 04 января 2021
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