США оставляют на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

Решение принято из-за угроз Ирана, сказал исполняющий обязанности министра обороны страны Кристофер Миллер. Накануне представители Корпуса Стражей Исламской революции в Иране предупредили, что будут предпринимать действия против баз США и против арабских стран, где находятся эти объекты, если в регионе разразится военный конфликт. «Нимиц» сейчас остается единственным американским авианосцем на Ближнем Востоке.