Великобритания сегодня начинает использовать вакцину компании AstraZeneca

Первыми препарат получат шесть больниц в Англии. Всего в королевство доставлены более полумиллиона доз. Великобритания станет первой страной, где эту вакцину выпускают в оборот. В прошлом месяце она стала первой страной, которая использовала вакцину производства Pfizer и BioNTech.