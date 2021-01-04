Суд в Великобритании должен огласить сегодня решение по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Ассанжа

Суд в Великобритании должен огласить сегодня решение по вопросу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья Ванесса Барайтсер должна открыть заседание в 13.00 по московскому времени. В случае выдачи Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы. Сам он находится в лондонской тюрьме из-за нарушения условий освобождения под залог. До этого он несколько лет укрывался в посольстве Эквадора. Ранее в прессе появлялись предположения, что президент США Дональд Трамп может помиловать основателя WikiLeaks.
2021-01-04T06:31:57+03:00
2021-01-04T06:31:57+03:00
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06:31, 04 января 2021
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