В России вступает в силу указ, согласно которому иностранный язык исключили из списка обязательных для сдающих ЕГЭ

Ранее предполагалось, что его заставят сдавать всех выпускников, начиная с 2022-ого года.

С сегодняшнего дня ЕГЭ по иностранным языкам официально больше не числится в списке необходимых для получения аттестата. Об этом сказано в распоряжении Министерства просвещения.



Ранее не вводить этот предмет в число обязательных ведомство просил Национальный родительский комитет. Там посчитали, что это противоречит и стратегии национальной безопасности России, и интересам страны у целом. В движении отметили, что подготовку к этому ЕГЭ ученикам придется вести в ущерб другим предметам. Также глава комитета Ирина Волынец рассказывала, что в стране недостаточно школьных преподавателей, чтобы подготовить всех учеников для сдачи экзамена на необходимом уровне.

Ту же проблему отмечали и в партии «Единая Россия». Так, депутат Госдумы Алёна Аршинова ранее объявила, что образовательные программы по подготовке школьных учителей этого профиля устарели и введение иностранных языков в качестве обязательных нужно было как минимум отложить.

Одним из инициаторов введения иностранного языка в список обязательных была вице-премьер Татьяна Голикова. Еще в 2019-ом году она утверждала, что эта необходимость продиктована современным рынком труда.