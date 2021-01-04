Коронавирусные ограничение сегодня частично отменят в Петербурге

Они были самыми суровыми в России.

Рестораны с сегодняшнего дня станут работать с 6 утра и до 23 часов. Последние дни они работали только на вынос. Исключения сделали только для автозаправок, вокзалов, аэропорта и столовых при предприятиях. Открылись сегодня и точки общепита в торговых центрах при условии, что у них есть отдельный вход и нет сквозного доступа в другие помещения центра. Театры смогут открыться в этот четверг, но заполнены они должны быть только на четверть. Спектакли разрешать посещать детям до 16, сейчас это запрещено. По-прежнему закрыты фуд-корты, фуд-плейсы и кальянные. До конца месяца не работают большие детские развлекательные центры, запрещены митинги. Спортивные мероприятия проходят без зрителей.

Напомним, по официальной статистике по числу умерших от коронавируса на 100 тысяч населения Петербург занимает первое место в России.