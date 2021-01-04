Трамп, по некоторым данным, пытался угрозами и уговорами заставить власти штат Джорджии изменить результаты выборов

Дональд Трамп требовал от властей штата Джорджия пересчитать голоса на выборах в его пользу. Фрагмент телефонного разговора, где об этом с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером говорит действующий президент США, опубликовала газета The Washington Post.

Сам Трамп появление записи не комментировал. Но ранее в своем Твиттере глава Белого дома подтвердил разговор с Раффенспергером. Голоса в Джорджии пересчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом.

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена 20 января пройдет в сокращенном формате. Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Организаторы приняли решение отказаться от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Также решено резко сократить количество пригласительных билетов на церемонию. Аккредитацию на мероприятие получать небольшое число журналистов.