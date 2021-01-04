МВД России запускает в интернете базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения

Такой сервис заработает в течение года, сказали агентству ТАСС в ведомстве. Он позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и об иностранцах. До запуска платформы проверить водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно на официальном интернет портале Госавтоинспекции, добавляет агентство.