В Санкт-Петербурге на этой неделе смягчают ограничения на работу общепита и театров

Кафе, бары и рестораны смогут с сегодняшнего дня принимать посетителей с 6:00 до 23:00. С четверга театры смогут принимать зрителей. При этом залы можно заполнять только на четверть, и необходимо получать разрешение в комитете по культуре. С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос.