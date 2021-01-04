В Санкт-Петербурге на этой неделе смягчают ограничения на работу общепита и театров

Кафе, бары и рестораны смогут с сегодняшнего дня принимать посетителей с 6:00 до 23:00. С четверга театры смогут принимать зрителей. При этом залы можно заполнять только на четверть, и необходимо получать разрешение в комитете по культуре. С 30 декабря по 3 января петербургские кафе и рестораны могли обслуживать гостей только на временных террасах или на вынос.
2021-01-04T05:07:16+03:00
2021-01-04T05:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 04 января 2021
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